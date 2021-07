Binasco, carabiniere si suicida con la pistola d’ordinanza in caserma: lascia una figlia di 14 anni (Di giovedì 29 luglio 2021) Binasco, carabiniere si suicida con la pistola d’ordinanza in caserma. Un carabiniere di 51 anni, F.P., si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi all’interno della caserma di Binasco, in provincia di Milano, con la propria pistola di ordinanza. Inutili i tentativi del personale sanitario di salvarlo: al loro arrivo il militare era già deceduto. L’uomo lascia una moglie e una figlia di 14 anni. Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 luglio, a ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 29 luglio 2021)sicon lain. Undi 51, F.P., si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi all’interno delladi, in provincia di Milano, con la propriadi ordinanza. Inutili i tentativi del personale sanitario di salvarlo: al loro arrivo il militare era già deceduto. L’uomouna moglie e unadi 14. Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 luglio, a ...

