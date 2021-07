Bimba di pochi giorni abbandonata nella culla per la vita: il bigliettino (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri sera è suonato l'allarme nel reparto di neonatologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova: qualcuno aveva lasciato una bambina di pochi giorni di vita nella "culla della vita". È la prima volta che accade dal 2008, da quando cioè i Lions di Genova donarono la culla all'ospedale, come racconta Il Secolo XIX. La bambina sta bene, pesa due chili e 900 grammi, i parametri vitali sono regolari. Piangeva, ma quando il medico l'ha presa in braccio si è calmata. Un'infermiera le ha dato da mangiare, l'ha cambiata e poi l'ha messa a dormire. Ora si ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021) Ieri sera è suonato l'allarme nel reparto di neonatologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova: qualcuno aveva lasciato una bambina dididella". È la prima volta che accade dal 2008, da quando cioè i Lions di Genova donarono laall'ospedale, come racconta Il Secolo XIX. La bambina sta bene, pesa due chili e 900 grammi, i parametrili sono regolari. Piangeva, ma quando il medico l'ha presa in braccio si è calmata. Un'infermiera le ha dato da mangiare, l'ha cambiata e poi l'ha messa a dormire. Ora si ...

