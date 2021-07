Biden annuncia accordo al Senato per maxi-piano infrastrutturale (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente americano Joe Biden annuncia un accordo al Senato su un massiccio pacchetto di investimenti per infrastrutture per riparare strade, ponti e corsi d’acqua ed espandere i programmi di energia pulita. Dopo mesi di trattative finalmente è arrivata una misura bipartisan che include circa 550 miliardi di dollari in nuove spese. Biden ha affermato: Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente americano Joeunalsu un massiccio pacchetto di investimenti per infrastrutture per riparare strade, ponti e corsi d’acqua ed espandere i programmi di energia pulita. Dopo mesi di trattative finalmente è arrivata una misura bipartisan che include circa 550 miliardi di dollari in nuove spese.ha affermato:

