Bianchi (Svimez) “Per ripartenza decisivo ruolo politiche pubbliche” (Di giovedì 29 luglio 2021) “La ripresa da noi stimata è più debole al sud che al centro nord. decisivo è il ruolo delle politiche pubbliche”. Lo ha detto il direttore di Svimez, Luca Bianchi, a margine della presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2021. ror/mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) “La ripresa da noi stimata è più debole al sud che al centro nord.è ildelle”. Lo ha detto il direttore di, Luca, a margine della presentazione delle anticipazioni del Rapporto2021. ror/mgg su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Bianchi (Svimez) 'Per ripartenza decisivo ruolo politiche pubbliche' - - CorriereCitta : Bianchi (Svimez) “Per ripartenza decisivo ruolo politiche pubbliche” - Italpress : Bianchi (Svimez) “Per ripartenza decisivo ruolo politiche pubbliche” - Alfonso0070 : RT @svimez: Tra pochi minuti live sul canale YouTube della Svimez: PANTELLERIA YOUTH FORUM “AGRICOLTURA E PARCHI NAZIONALI INSIEME PER LO… - lubianchi68 : RT @svimez: Tra pochi minuti live sul canale YouTube della Svimez: PANTELLERIA YOUTH FORUM “AGRICOLTURA E PARCHI NAZIONALI INSIEME PER LO… -