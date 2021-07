Berlusconi: “L’Italia ha bisogno di una leadership responsabile, solo il centrodestra è in grado di offrirla” (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “L’Italia ha bisogno di una leadership responsabile, riconosciuta in Europa e nel mondo, in grado di governare la difficile ripresa. solo il centrodestra, che è la maggioranza naturale degli italiani, è in grado di offrirla. Se perdessimo questa prospettiva sarebbe un regalo senza precedenti ai nostri avversari. Per questo ho indicato la prospettiva del partito unico, del centro-destra unito, per il 2023”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (foto). L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “hadi una, riconosciuta in Europa e nel mondo, indi governare la difficile ripresa.il, che è la maggioranza naturale degli italiani, è indi. Se perdessimo questa prospettiva sarebbe un regalo senza precedenti ai nostri avversari. Per questo ho indicato la prospettiva del partito unico, del centro-destra unito, per il 2023”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia Silvio(foto). L'articolo ...

