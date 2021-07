Benevento green, saranno 21 le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in città (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Il Comune di Benevento svolta verso l’elettrico. L’Europa ha scelto di chiudere entro dieci anni con i veicoli che si muovono a benzina o diesel; in tanti si interessano alla trazione ibrida, tutte le Case automobilistiche ormai si sono dedicate alla trazione elettrica ed anche a Palazzo Mosti hanno pensato di adeguarsi. Ben 21 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici saranno installate nell’area urbana. L’iniziativa che viene sponsorizzata dal Comune sarà realizzata con la convenzione tra Acea e Comune; un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti- Il Comune disvolta verso l’elettrico. L’Europa ha scelto di chiudere entro dieci anni con iche si muovono a benzina o diesel; in tanti si interessano alla trazione ibrida, tutte le Case automobilistiche ormai si sono dedicate alla trazione elettrica ed anche a Palazzo Mosti hanno pensato di adeguarsi. Ben 21per ladiinstallate nell’area urbana. L’iniziativa che viene sponsorizzata dal Comune sarà realizzata con la convenzione tra Acea e Comune; un ...

