Benedetta Pilato torna a casa e si toglie qualche sassolino dopo le brutte Olimpiadi (Di giovedì 29 luglio 2021) “Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un po’ di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta” ha scritto Benedetta Pilato postando sui social le immagini del suo ritorno in Italia. Lei che avrebbe dovuto regalare una medaglia d’oro alla nostra Italia non ce l’ha fatta. Troppa pressione, un pizzico di inesperienza forse, l’emozione della prima olimpiade. Di certo Benedetta metterà insieme i tasselli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 luglio 2021) “Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno acon un po’ di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta” ha scrittopostando sui social le immagini del suo ritorno in Italia. Lei che avrebbe dovuto regalare una medaglia d’oro alla nostra Italia non ce l’ha fatta. Troppa pressione, un pizzico di inesperienza forse, l’emozione della prima olimpiade. Di certometterà insieme i tasselli ...

