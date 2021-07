Beautiful, anticipazioni 30 luglio: Sally cerca di difendersi da Flo e Wyatt, ma sviene (Di giovedì 29 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni 30 luglio: sarà un’altra grande puntata. Seguirà la storyline di Sally, Flo e Wyatt. Beautiful, anticipazioni 30 luglio: Wyatt e Flo accusano Sally, ma accade un dramma Flo ha ormai svelato a Wyatt ciò che ha fatto Sally ed entrambi la costringono a confessare: rischia una denuncia. La Spectra insiste a dire che ha sbagliato per troppo amore dello Spencer, aggiungendo di non meritare il carcere e urla all’ex di essere ancora innamorata di lui. Poi improvvisamente ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 luglio 2021)30: sarà un’altra grande puntata. Seguirà la storyline di, Flo e30e Flo accusano, ma accade un dramma Flo ha ormai svelato aciò che ha fattoed entrambi la costringono a confessare: rischia una denuncia. La Spectra insiste a dire che ha sbagliato per troppo amore dello Spencer, aggiungendo di non meritare il carcere e urla all’ex di essere ancora innamorata di lui. Poi improvvisamente ...

