Beach volley | World Tour 2021 Lubijana Bianchin Scampoli e Marchetto Dal Corso | largo ai giovani in Slovenia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Due coppie azzurre saranno al via da domani nel torneo 1 stella diin. Nel torneo femminileproveranno a bissare il trionfo della settimana scorsa a Sofia, mentre in quello maschile/Dalsono riusciti a superare lo scoglio delle qualificazioni con due successi al tie break e proveranno ad ottenere un buon risultato. Nelle qualificazioni di oggi/Dalhanno prima vinto la battaglia contro i polacchi Groszek/Warzocha con il punteggio di 2-1 (22-20, 16-21, 15-13) e poi nella partita che ...

Advertising

SSC_Chess : @aIienea @BuiltTheMoon C'è beach volley alle 3.00 però se interessa - volleyandbooks : Beach e volley da sottofondo mentre lavoro anche domani ? - FedericaSure : @marilovesgr33n Oggi parlo con tizia che non ha voluto vaccinarsi (né lei, nè marito, nè figli): “Sono cose commerc… - stavoin : quelli che giocano a beach volley a fine match sembrano cotolette impanate poverini - chiaradettaiaia : Andando a mettere la sveglia per il beach volley -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley

SvSport.it

Nelsono di scena le nostre coppie Lupo - Nicolai e Orsi Toth - Menegatti mentre nella pallavolo l'Italia affronta l'Iran. Nel nuoto torna in vasca Gregorio Paltrinieri nelle batterie ...Nelscendono in campo le nostre coppie Lupo - Nicolai e Orsi Toth - Menegatti mentre nella pallavolo l'Italia affronta l'Iran. Nel nuoto torna in vasca Gregorio Paltrinieri nelle ...Due coppie azzurre saranno al via da domani nel torneo 1 stella di Lubijana in Slovenia. Nel torneo femminile Bianchin/Scampoli proveranno a bissare il trionfo della settimana scorsa a Sofia, mentre i ...Stasera inizia l'avventura giapponese della Regina dei Giochi: subito la finale dei 10.000. Attenzione anche al beach volley, alla scherma e al tiro con ...