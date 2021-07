Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Perusic/Schweiner: rientro e vittoria! Ecco tutti i qualificati finora per gli ottavi (Di giovedì 29 luglio 2021) Emessi i primi verdetti al torneo olimpico di Beach volley in programma a Tokyo, con i primi qualificati per gli ottavi di finale, in attesa di sapere chi fra le terze classificate, accederà direttamente agli ottavi (le migliori due della classifica avulsa) e chi invece darà vita ai play-out, e i primi eliminati. In campo femminile sono già qualificate agli ottavi Pavan/Humana Paredes, Vergè-Deprè/Heidrich, Wang/Xia, Agatha/Duda, Huberli/Betschart, Ludwig/Kozuch, Artacho del Solar, Makroguzova/Kholomina, mentre escono dal torneo Sude/Borger, Gallay/Pereira e ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Emessi i primi verdetti al torneo olimpico diin programma a, con i primiper glidi finale, in attesa di sapere chi fra le terze classificate, accederà direttamente agli(le migliori due della classifica avulsa) e chi invece darà vita ai play-out, e i primi eliminati. In campo femminile sono già qualificate agliPavan/Humana Paredes, Vergè-Deprè/Heidrich, Wang/Xia, Agatha/Duda, Huberli/Betschart, Ludwig/Kozuch, Artacho del Solar, Makroguzova/Kholomina, mentre escono dal torneo Sude/Borger, Gallay/Pereira e ...

Advertising

sportlaziale : L’ICS Beach Volley Tour Lazio torna sul fiume Tevere: sabato e domenica 5a tappa al Tiberis - ladradifiori : Swiss VS Canada di beach volley… le famose spiagge svizzere e canadesi si sa’ sono rinomate in tutto il mondo!! - paoloangeloRF : Amici del Po, inaugurati i campi di green volley e beach tennis - kaelyniversen : stavo giocando a beach volley e tempo 2 punti ho preso male la palla e mi è finita su due unghie ora mi fanno malissimo non giocherò mai più - Nicola89144151 : Pomeriggio Nuoto 2.788.000 Pallavolo 2.647.000 Beach Volley I 1.831.000 Beach Volley II 1.459.000 Record 901.000 T… -