Bayern Monaco, il ds: "Insigne fa la differenza. Vi dico se abbiamo cercato Koulibaly" (Di giovedì 29 luglio 2021) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, a due giorni dall'amichevole contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Noi e il Napoli siamo veri amici. E' un piacere giocare contro le squadre italiane come il Napoli. Sarà una bella partita perché anche i nostri calciatori che hanno giocato l'Europeo sono tornati e sabato potranno essere in campo. Fin qui ci sono mancati tanti calciatori, da 3-4 giorni invece si stanno allenando e pian piano potranno giocare, a cominciare da sabato contro il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del, a due giorni dall'amichevole contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Noi e il Napoli siamo veri amici. E' un piacere giocare contro le squadre italiane come il Napoli. Sarà una bella partita perché anche i nostri calciatori che hanno giocato l'Europeo sono tornati e sabato potranno essere in campo. Fin qui ci sono mancati tanti calciatori, da 3-4 giorni invece si stanno allenando e pian piano potranno giocare, a cominciare da sabato contro il ...

