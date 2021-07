Basket, Olimpiadi Tokyo: Ricky Rubio è inafferrabile, la Spagna esce alla distanza sull’Argentina (Di giovedì 29 luglio 2021) La sfida realizzativa tra Ricky Rubio e uno spettacolare Nicolas Laprovittola la vince l’esperto play spagnolo dei Minnesota Timberwolves. La Spagna sconfigge l’Argentina con una partita spesso guidata e con un grande ultimo quarto: 81-71 il finale, con 26 punti di Rubio e 27 di Laprovittola, ma un apporto generale più ampio per gli uomini di Sergio Scariolo rispetto a quelli di Sergio Hernandez. Il dato più importante della partita è legato ai punti realizzati per singolo quarto dalla squadra di Scariolo: 20 punti in tre quarti su quattro e 21 nel terzo, una costanza della quale l’Argentina non ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) La sfida realizzativa trae uno spettacolare Nicolas Laprovittola la vince l’esperto play spagnolo dei Minnesota Timberwolves. Lasconfigge l’Argentina con una partita spesso guidata e con un grande ultimo quarto: 81-71 il finale, con 26 punti die 27 di Laprovittola, ma un apporto generale più ampio per gli uomini di Sergio Scariolo rispetto a quelli di Sergio Hernandez. Il dato più importante della partita è legato ai punti realizzati per singolo quarto dsquadra di Scariolo: 20 punti in tre quarti su quattro e 21 nel terzo, una costanza della quale l’Argentina non ...

