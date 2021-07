Basket | Olimpiadi Tokyo | la Slovenia è implacabile e piega anche il Giappone per 116-81

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Due su due per la, senza alcun patema, nel torneo didei Giochi Olimpici di. Luka Doncic e compagni, dopo il netto successo dell’esordio contro l’Argentina, proseguono nel loro percorso netto, dominandoi padroni di casa delin un match combattuto solo in avvio, che poi ha visto gli sloveni cambiare marcia, chiudendo ogni discorso anzitempo. Punteggio finale di 116-81 e, soprattutto, ancora una notevole prova di forza per la squadra allenata da coach Rado Trifunovi?. Per una volta, e questa è già una notizia non di poco conto, Luka Doncic non ha bisogno di mettere a ...