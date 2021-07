Basket oggi, Olimpiadi Tokyo: orari 30 luglio, tv, programma, streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) oggi 30 luglio si disputeranno quattro partite per il torneo femminile di Basket alle Olimpiadi di Tokyo, equamente divise tra girone B e girone C. Gli uomini osservano un giorno di riposo, tornando sul parquet tra poco più di 24 ore (con particolare attenzione al match decisivo per gli azzurri di Meo Sacchetti, che affronteranno la Nigeria – palla a due alle 6:40 ora italiana). Il programma odierno si apre con la partita in programma alle 3:00 ora italiana: a sfidarsi saranno il Belgio e il Porto Rico, per la seconda giornata della fase eliminatoria del girone C. Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021)30si disputeranno quattro partite per il torneo femminile dialledi, equamente divise tra girone B e girone C. Gli uomini osservano un giorno di riposo, tornando sul parquet tra poco più di 24 ore (con particolare attenzione al match decisivo per gli azzurri di Meo Sacchetti, che affronteranno la Nigeria – palla a due alle 6:40 ora italiana). Ilodierno si apre con la partita inalle 3:00 ora italiana: a sfidarsi saranno il Belgio e il Porto Rico, per la seconda giornata della fase eliminatoria del girone C. Le ...

Advertising

LucaCico80 : RT @parallelecinico: Le Olimpiadi di Doncic fino ad oggi: - 73 punti in 56 minuti - 2 partite giocate - 2 vittorie - 1 notte trascorsa a be… - casciavit1 : @Teo__Visma Ribaltano tutto quello che è il basket di oggi mancano i tiratori - Gimar69Marchini : RT @parallelecinico: Le Olimpiadi di Doncic fino ad oggi: - 73 punti in 56 minuti - 2 partite giocate - 2 vittorie - 1 notte trascorsa a be… - markpozz : RT @parallelecinico: Le Olimpiadi di Doncic fino ad oggi: - 73 punti in 56 minuti - 2 partite giocate - 2 vittorie - 1 notte trascorsa a be… - blumen_r29 : RT @parallelecinico: Le Olimpiadi di Doncic fino ad oggi: - 73 punti in 56 minuti - 2 partite giocate - 2 vittorie - 1 notte trascorsa a be… -