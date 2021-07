Basket | la Miwa Energia batte un altro colpo | ufficiale il ritorno di Rusciano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel mercato no-stop dellaCestistica Benevento risuona altisonante l’ultima ufficialità. Giocherà di nuovo con la maglia bianco-celeste dei cinghiali sanniti, dopo un anno a Roccarainola, il gigante Lucianoche aveva trascinato da capitano la squadra della famiglia Zullo in C Gold. Classe ’83, 202cm e tanta voglia ancora di comre sotto canestro sono le caratteristiche principali dell’ex capitanoche ha attirato nuovamente la dirigenza di quest’ultima grazie ad una invidiabile forma fisica riconquistata. Oltre ad essere una garanzia ...

NTR24

Benevento . LaEnergia Cestistica Benevento si prepara ad affrontare per la seconda stagione il torneo di ... arriva dal San NicolaCedri. Il classe '96 è un'ala piccola che facilmente si ...In questi anni la società ha lavorato alla grande con una strategia volta a consolidare il brandEnergia e la Famiglia Zullo all'interno del sistemacampano e non solo. Ora che di questo ...Rusciano, oltre ad essere conosciuto a Benevento e ad aver lasciato il ricordo di un gigante tutto cuore, è un cestista già pronto a vivere una stagione alla corte di Coach Parrillo visto che insieme ...Va completandosi, giorno dopo giorno, il roster della Miwa Energia Cestistica Benevento che anche quest’anno affronterà la Serie C Gold. Alla corte ...