Baseball | Olimpiadi Tokyo | Israele fa soffrire la Corea del Sud | che vince all’extra inning

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Vittoria soffertissima all’esordio per ladel Sud contro, quest’ultimo al debutto allecon un nutrito gruppo di figure con un validissimo passato negli Stati Uniti. 5-6 il risultato finale, arrivatodopo che gli israeliani avevano pareggiato la situazione nell’ultima ripresa. Nel terzopassa in vantaggiocon un fuoricampo di Kinsler che porta a casa anche Glasser per il 2-0. Risponde nel quarto Jaeil Oh: home run, Kang a casa base e 2-2. I sudni possono dire di avere più occasioni (sono 12 gli ...