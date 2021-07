Bartezzaghi | «L’industria della “mentalità vincente” ha ribaltato lo sport e l’agonismo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 luglio 2021) Queste sono – anche – le Olimpiadiresa. Dell’eroe che si scopre umano. Dello stress mentale. Di chi lo ammette e lo affronta persino razionalmente – Simone Biles – di chi se ne sfama come un animale, tipo Djokovic. Alla fine ne parlano tutti, vincitori e vinti, in una processione di “capisco Biles”, “mi ci riconosco” eccetera. Ha tutto a che fare l’idea di agonismo, la “”. Che è cambiata nel corso del tempo, e non è più quella di una volta. E non è mica detto che sia meglio. Ne scrive in un’analisi su Repubblica Stefano. Il quale ricorda che “in un mondo non così remoto da non poterlo ...