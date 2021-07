Bari - Roma, due nuove corse col Frecciargento di Trenitalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Bari - Una coppia di Frecciargento arricchirà tutti i giorni, da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre, l'attuale offerta ferroviaria tra la Puglia e Roma, confermando il 'sostegno concreto del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 luglio 2021)- Una coppia diarricchirà tutti i giorni, da domenica 1 agosto a domenica 5 settembre, l'attuale offerta ferroviaria tra la Puglia e, confermando il 'sostegno concreto del ...

Advertising

RobertoZetti : RT @lvoir: E' alla frutta, @gualtierieurope è alla frutta per spacciare foto del 2017 di BARI e non di #Roma ... ma quanta paura ti fa @vir… - bodyzen52 : RT @soniabetz1: #Gualtieri - non è neanche una strada di Roma ma Bari #bugiardo ! - ferpress : #Trenitalia: due #Frecciargento in più tra #Bari e #Roma dal 1° agosto al 5 settembre - Ferpress - Marzo531 : RT @lvoir: E' alla frutta, @gualtierieurope è alla frutta per spacciare foto del 2017 di BARI e non di #Roma ... ma quanta paura ti fa @vir… - LaGazzettaWeb : Bari-Roma, due nuove corse col Frecciargento di Trenitalia -