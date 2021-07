Bari, contrabbando di tabacchi lavorati esteri: arrestato 55enne (Di giovedì 29 luglio 2021) Bari – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bari Centro, nel corso di una mirata attività di controllo disposta nel quartiere San Paolo di Bari, hanno sottoposto a perquisizione personale l’abitazione di B.D., 55enne, pregiudicato, avendo motivo di ritenere che lo stesso occultasse qualcosa di illecito. Il sospetto è diventato fondato allorquando i militari hanno rinvenuto, in un vano al piano seminterrato del condominio, le cui chiavi erano nell’esclusiva disponibilità del 55enne, 1275 pacchetti di sigarette, privi di contrassegno dei monopoli, per un peso complessivo di circa 30 kg. Per il ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 luglio 2021)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro, nel corso di una mirata attività di controllo disposta nel quartiere San Paolo di, hanno sottoposto a perquisizione personale l’abitazione di B.D.,, pregiudicato, avendo motivo di ritenere che lo stesso occultasse qualcosa di illecito. Il sospetto è diventato fondato allorquando i militari hanno rinvenuto, in un vano al piano seminterrato del condominio, le cui chiavi erano nell’esclusiva disponibilità del, 1275 pacchetti di sigarette, privi di contrassegno dei monopoli, per un peso complessivo di circa 30 kg. Per il ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Bari, in cantina 30 chili di sigarette di contrabbando: preso - Telebari : Bari, nascondeva in condominio 30 kg di sigarette di contrabbando: ai domiciliari un 55enne barese - #Bari #Notizie… - baritoday : Nel seminterrato 30 chili di sigarette di contrabbando: in manette 55enne - BariLive : Deteneva 30 kg di “bionde di contrabbando”: pregiudicato arrestato dai Carabinieri - Borderline_24 : #Bari, al San Paolo 30 chili di #Sigarette di #Contrabbando nascoste in uno scantinato: in manette 55enne… -