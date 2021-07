Barbara D’Urso matrimonio a sorpresa: le foto del lieto evento (Di giovedì 29 luglio 2021) Barbara D’Urso, amatissima conduttrice Mediaset, ha stupito i suoi tanti followers con alcuni scatti di un matrimonio a sorpresa. Ecco cosa è accaduto. Il post di Barbara D’Urso Conduttrice amatissima dal grande pubblico televisivo, e chiacchieratissima, Barbara D’Urso ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Un modo per tornare nella sua L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021), amatissima conduttrice Mediaset, ha stupito i suoi tanti followers con alcuni scatti di un. Ecco cosa è accaduto. Il post diConduttrice amatissima dal grande pubblico televisivo, e chiacchieratissima,ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in Costiera Amalfitana. Un modo per tornare nella sua L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

mattjrphoto : @1975_lupo @OctavianZaki Io mi ricordo perché mi bloccó. Insultó mia madre malata dopo averle risposto che Barbara… - aidalaverdadera : Ma vi aspettiamo questa sera cosa ma cosa sei un programma di Barbara D’Urso che ci aspetti in prima serata ma leva… - musicoerrante79 : @EyreJane85 La sintesi perfetta dell'essenza di trasmissioni come 'Uomini e donne' (un insulto a entrambi i sessi,… - justLucreziaM : @ChiamalaDani Siamo pur sempre un popolo che ha avuto bisogno di Barbara D'urso per imparare a lavarsi le mani, eh. - ilo_ak : RT @testugginesarda: @Baruch82255497 @bravimabasta Mentre ti guardavi Barbara D'Urso e la tv spazzatura in generale, io a gennaio ho fatto… -