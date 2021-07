Banca Mediolanum, Massimo Doris: ‘Risultati semestrali confermano pieno stato salute’ (Di giovedì 29 luglio 2021) “I risultati presentati oggi confermano nuovamente il pieno stato di salute di Banca Mediolanum, in tutti gli ambiti. Il margine operativo continua a crescere sostanzialmente anno dopo anno, anche grazie al significativo trend di decremento innescato nel rapporto cost/income, con l’ennesima conferma della forza del business ricorrente in Italia ma anche in Spagna. Sono ottimi anche i segnali sul fronte del reclutamento e dell’acquisizione della clientela, con l’inserimento di 300 nuovi Family Banker che si sono uniti al nostro Gruppo nel primo semestre, e di 90.000 nuovi clienti Bancari”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “I risultati presentati ogginuovamente ildi salute di, in tutti gli ambiti. Il margine operativo continua a crescere sostanzialmente anno dopo anno, anche grazie al significativo trend di decremento innescato nel rapporto cost/income, con l’ennesima conferma della forza del business ricorrente in Italia ma anche in Spagna. Sono ottimi anche i segnali sul fronte del reclutamento e dell’acquisizione della clientela, con l’inserimento di 300 nuovi Family Banker che si sono uniti al nostro Gruppo nel primo semestre, e di 90.000 nuovi clientiri”. ...

