Ballando con le stelle | Raimondo Todaro lascia il programma | “cerco nuovi stimoli”

Raimondo Todaro ha annunciato che lascerà Ballando con le stelle: il ballerino in un post su Instagram ha detto che è alla ricerca di nuovi stimoli. Quest'anno Ballando con le stelle dovrà fare a meno del ballerino Raimondo Todaro: le motivazioni di questa scelta sono state raccontate dallo stesso Raimondo in un post su Instagram dove ha sottolineato che dopo 16 anni è alla ricerca di nuovi stimoli. Lo aspetta Maria De Filippi?

Antonio60562960 : @stanzaselvaggia Ma non c'hai le prove di 'Ballando con le Stelle'? - infoitcultura : Morgan: “A ‘Ballando con le Stelle’ perché ho bisogno di soldi” - GiuseppeporroIt : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le stelle per approdare ad Amici? L’indiscrezione #RaimondoTodaro… - Lor3nz4_ : 'Sta piega durerà meno di Morgan a Ballando Con Le Stelle - _imjustlikeyouu : lasciatemi stare che sto ballando con live while we’re young che stanno mettendo ora -