Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro lascia: "Grato a Milly Carlucci" (Di giovedì 29 luglio 2021) Tutte le cose belle hanno una fine. Sono belle per questo. Ed è così che Raimondo Todaro ha deciso di concludere la sua lunga esperienza a Ballando Con Le Stelle, che l'ha visto protagonista per ben 16 anni. Il ballerino siciliano aveva debuttato appena maggiorenne e con una vittoria, strappata grazie al talento e all'eleganza dell'ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Una decisione sofferta, certo, ma che si è resa necessaria in un momento della sua carriera in cui desidera intraprendere nuovi progetti. La sua presenza mancherà, ma è anche giusto rinnovarsi e affrontare nuove sfide, soprattutto dopo i tanti anni trascorsi ...

glooit : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: “Ho bisogno di nuovi stimoli” leggi su Gloo - tmlnsn94_ : stavo ballando come un pazza con teenage dirtbag di sottofondo ma alla parte di louis mi sono freezata - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: RAIMONDO TODARO LASCIA PER AMICI? - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: RAIMONDO TODARO LASCIA PER AMICI? - StraNotizie : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle -