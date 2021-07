Bagarre sul Green pass alla Camera | seduta sospesa dopo protesta Fdi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) –dei deputati dove laè statadal vicepresidente Fabio Rampelli, di turnoguida dell'aula. Are i suoi colleghi di Fratelli d'Italia per il respingimento della pregiudiziale sul Dl Covid che prevede disposizioni sull'obbligo delper lo svolgimento di alcune attività. Fdi chiedeva il voto segreto, che non è stato però “concesso” dpresidenza per il “principio di prevalenza”. Il primo are, con un cartello con la scritta ...