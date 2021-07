Badminton, Olimpiadi Tokyo. Avanzano Antonsen ed Axelsen tra gli uomini, fuori il duo Fukushima-Hirota nel doppio femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) Va in archivio anche la sessione pomeridiana del torneo olimpico di Badminton. Al centro del discorso odierno ci sono gli ottavi di finale del tabellone maschile ed i quarti di finale di doppio femminile. SINGOLARE MASCHILE Con il coreano Kwanghee Heo ed il taiwanese Tien-Chen Chou titolari di un bye essendo le prime due teste di serie del tabellone, gli occhi sono tutti per i danesi Anders Antonsen e Viktor Axelsen, numero 3 e 4 del seeding. I due Avanzano sbarazzandosi in due giochi rispettivamente del britannico Toby Penty (21-10, 21-15 in 45?) e del taiwanese Tzu-Wei Wang (21-16, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Va in archivio anche la sessione pomeridiana del torneo olimpico di. Al centro del discorso odierno ci sono gli ottavi di finale del tabellone maschile ed i quarti di finale di. SINGOLARE MASCHILE Con il coreano Kwanghee Heo ed il taiwanese Tien-Chen Chou titolari di un bye essendo le prime due teste di serie del tabellone, gli occhi sono tutti per i danesi Anderse Viktor, numero 3 e 4 del seeding. I duesbarazzandosi in due giochi rispettivamente del britannico Toby Penty (21-10, 21-15 in 45?) e del taiwanese Tzu-Wei Wang (21-16, ...

Advertising

OA_Sport : Badminton, i risultati della mattinata. Sorpresa nel doppio maschile, finale tutta cinese nel misto - FerrazziMauro : RT @Tommy_Rabbit: - Oggi nuoto, tuffi, badminton, lotta, beach volley, calcio. - É il programma delle Olimpiadi? - No, una giornata a mare… - skapigliato : RT @Tommy_Rabbit: - Oggi nuoto, tuffi, badminton, lotta, beach volley, calcio. - É il programma delle Olimpiadi? - No, una giornata a mare… - mastra_birraia : RT @Tommy_Rabbit: - Oggi nuoto, tuffi, badminton, lotta, beach volley, calcio. - É il programma delle Olimpiadi? - No, una giornata a mare… - tiretuitto : RT @Tommy_Rabbit: - Oggi nuoto, tuffi, badminton, lotta, beach volley, calcio. - É il programma delle Olimpiadi? - No, una giornata a mare… -