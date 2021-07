(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Una coppia diderubata di bagagli e oggetti personali nel proprio camper aè stata invitata dal, Josi Gerardo Della Ragione, a trascorrere una settimana di vacanza nella cittadina flegrea. La coppia in giro da qualche giorno in Italia è rimasta vittima del furto, ieri l’altro, in località Miseno mentre trascorreva qualche ora a mare, su una delle spiagge più caratteristiche del litorale flegreo. Dopo la scoperta del furto e la denuncia i due avevano, giocoforza, deciso di interrompere il soggiorno e far ritorno in patria. Il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Bacoli, sindaco offre ospitalità a #Turisti #Svizzeri derubati ** - CronacaFlegrea : Turisti svizzeri derubati a Miseno, il sindaco di Bacoli li invita in città - puntomagazine : Associazione Il Pappice: “Ai cittadini che pagano le tasse poco importano le foto-pubblicità del Sindaco ma che la… - montediprocida : Open day, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19. Per accelerare la campagna vaccinale, soprattutto tra i giovani - puntomagazine : Bacoli Navette, il Sindaco dà i numeri - #Bacoli #politica #news -

Ultime Notizie dalla rete : Bacoli sindaco

Sono stati derubati mentre erano in vacanza a. Spiacevole sorpresa per due turisti svizzeri che hanno subìto il furto di bagagli e oggetti ... E ilJosi Gerardo Della Ragione non ha perso ...due turisti svizzeri sono stati vittime di un furto e il, Josi Gerardo Della Ragione, ha deciso di ripagarli offrendo loro nuovamente la possibilità di godere delle bellezze del ...Sono stati derubati mentre erano in vacanza a Bacoli. Spiacevole sorpresa per due turisti svizzeri che hanno subìto il furto di bagagli e oggetti lasciati nel proprio camioncino in sosta a Miseno. Il ...BACOLI - Sono stati derubati mentre erano in vacanza a Bacoli. Spiacevole sorpresa per due turisti svizzeri che hanno subìto il furto di bagagli e oggetti lasciati nel proprio camioncino in sosta a Mi ...