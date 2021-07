AZ Factory | omaggio ad Alber Elbaz alla Paris Fashion Week

Advertising

FNW_IT : AZ Factory chiuderà la Fashion Week di Parigi con una sfilata in omaggio ad Alber Elbaz -

Ultime Notizie dalla rete : Factory omaggio

FashionNetwork.com IT

...Pirotecnica 2021 sul tema dei 'Grandi emozioni' con esibizione dell'azienda francese 'Lux'. ... 'Immersion': mostra interattiva che rendealla maestosità della Grande Barriera Corallina. ...Il 19 agosto in Piazza Libertini la rassegna ospiterà 'A night at the opera -ai Queen' con ... sempre ospitata dalla Villa Comunale, è il Tito Schipa Music. Si tratta di una rassegna ...Durante la Paris Fashion Week il brand AZ Factory dedicherà la sfilata Love Brings Love alla memoria del compianto Alber Elbaz.AZ Factory, la maison appena lanciata da Alber Elbaz prima della sua scomparsa, sfilerà in omaggio al celebre stilista per la chiusura della settimana della moda autunnale parigina.