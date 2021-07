Awed racconta il suo dramma | la preoccupazione dei fan – VIDEO

(Di giovedì 29 luglio 2021) Come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo,ha scelto di parlare di un problema personale che lo attanaglia dai problemi del liceo Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, lo YouTuber, si è aperto con i follower di Instagram ed ha parlato di un problema che attanaglia in molti e di cui L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Giulia_Zan : Non seguivo Awed su ig prima del l'isola ma posso dire che mi piace il modo in cui sta gestendo i social, soprattut… -

Ultime Notizie dalla rete : Awed racconta

Inews24

TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE "> "Maschile Singolare"l'indipendenza e l'importanza dell'amore (per se stessi)si prende una pausa inaspettata: 'Ho bisogno di tempo'oggi ha ...Determinata e sincera, Emanuela Tittocchiaai nostri lettori la sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2021 - vinta dallo youtuber- e di come sia cambiata la sua vita al ritorno dall'Honduras. Emanuela, come hai reagito alla ...Awed si lascia andare a un duro sfogo sul caso Fognini: “Non è la prima volta” Sta facendo molto discutere un episodio accaduto durante la notte italiana ...L’ex concorrente, Miryea Stabile, ha raccontato un retroscena sconvolgente su Ignazio Moser: l’accusa è davvero clamorosa, scopriamo cosa ha rivelato.