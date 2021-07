Auto | Anfia | con rivoluzione green a rischio 70mila posti di lavoro

(Di giovedì 29 luglio 2021) Una transizionetroppo rapida mette atra i 60mila e idinelle aziende della componentisticache non sono attive nell'elettrificazione. E' l'allarme lanciato ...

Agenzia ANSA

...mette a rischio tra i 60mila e i 70mila posti di lavoro nelle aziende della componentistica... ha spiegato il direttore dell', Gian Marco Gioda....transizione green troppo rapida mette a rischio tra i 60.000 e i 70.000 posti di lavoro nelle aziende della componentisticache non sono attive nell'elettrificazione. Lo ha sottolineato l'...Una transizione green troppo rapida mette a rischio tra i 60mila e i 70mila posti di lavoro nelle aziende della componentistica auto che non sono attive nell'elettrificazione. E' l'allarme lanciato da ...Una transizione green troppo rapida mette a rischio tra i 60.000 e i 70.000 posti di lavoro nelle aziende della componentistica auto che non sono attive nell'elettrificazione. (ANSA) ...