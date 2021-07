Australia | l’aeroporto di Perth sarà carbon neutral

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’annuncio è arrivato pochi giorni fa:didal 2030. Il percorso è avviato e l’infrastruttura di una delle più grandi cittàne si sta organizzando per ridurre al massimo le emissioni nocive nell’ambiente. Come, anche gli scali di Melbourne, Brisbane, Karratha e Adelaide stanno adottando misure per essere più “green”. Per, lo sviluppo sostenibile delsi lega alla costruzione del Forrestfield-Airport Link, la linea metropolitana lunga 8,5 chilometri che collegherà lo scalo ...