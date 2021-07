Auriemma | Fatemi fare i complimenti a Giuntoli | ha fatto un grandissimo acquisto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il giornalista Raffaeleè intervenuto ai microfoni di Radio Marte tessendo le lodi del d.s. del Napoli, Cristiano, per l'del giovane terzino Alessandro Zanoli. Ecco quanto evidenziato: "Posso? Perché non si parla spesso di unvoluto da lui, Alessandro Zanoli. Questo è un ragazzo del '2000 molto forte, forse addirittura può ripercorrere le orme di Di Lorenzo. È un ragazzo preso dalla Primavera del Carpi, ma ha forza, gamba, fisicità ed è anche veloce. Io credo che, qualora non si riuscisse a prendere un ...