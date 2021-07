'Attività avviata con i profitti illeciti del clan': sequestrata panetteria nel Barese (Di giovedì 29 luglio 2021) Un'Attività commerciale e conti correnti per un valore complessivo di circa 50mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri a Noicattaro. I sigili sono scattati per un forno - panetteria, attivo da ... Leggi su baritoday (Di giovedì 29 luglio 2021) Un'commerciale e conti correnti per un valore complessivo di circa 50mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri a Noicattaro. I sigili sono scattati per un forno -, attivo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Attività avviata 'Attività avviata con i profitti illeciti del clan': sequestrata panetteria nel Barese ...svolta dalla Magistratura e dai Carabinieri - sottolinenano gli investigatori - ha permesso di individuare e sottrarre all'economia legale quella che verosimilmente è un'attività commerciale avviata ...

La Cisl fa il punto sulle banche: 'Preoccupati per la desertificazione nelle province di Varese e Como' ... avviata a fronte di un progetto per esternalizzare dal perimetro del gruppo alcune attività aziendali, che potrebbe interessare circa 900 persone. Nelle province di Varese e Como, la First Cisl ...

