Attenta Inter! Il Real Madrid mette nel mirino Bastoni | offerta imminente!

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo Achraf Hakimi, un altro grande protagonista della retroguardia nerazzurra potrebbe presto abbandonare la compagnia di Lukaku e soci. Si tratterebbe del difensore ventiduenne Alessandroche nelle ultime ore in Spagna dicono essere molto vicino alla firma col. Situazione sconcertante soprattutto per i tifosi che vedrebbero andar via in una sola sessione L'articolo