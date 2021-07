Atletica, Olimpiadi Tokyo: definita la staffetta mista dell’Italia. Turnover per lo staff azzurro (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizia il percorso ai Giochi Olimpici di Tokyo di una delle discipline più seguite e più attese: l’Atletica leggera. Prima giornata di gare, domani (prima parte nella notte, seconda nella tarda mattinata italiana), che vedrà scendere in pista ben diciassette atleti azzurri. Tredici a livello individuale, a chiudere ci sarà il primo turno della staffetta 4x400m mista con due uomini e due donne a formare il quartetto. Pochi minuti fa è stata definita la formazione tricolore: presenti Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga e Vladimir Aceti. Seconda batteria per gli azzurri che ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Inizia il percorso ai Giochi Olimpici didi una delle discipline più seguite e più attese: l’leggera. Prima giornata di gare, domani (prima parte nella notte, seconda nella tarda mattinata italiana), che vedrà scendere in pista ben diciassette atleti azzurri. Tredici a livello individuale, a chiudere ci sarà il primo turno della4x400mcon due uomini e due donne a formare il quartetto. Pochi minuti fa è statala formazione tricolore: presenti Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga e Vladimir Aceti. Seconda batteria per gli azzurri che ...

