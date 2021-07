Atletica, iniziano le Olimpiadi: 17 italiani in gara nella prima giornata. C’è Gianmarco Tamberi! (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Atletica leggera è pronta per fare il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Regina dei Giochi esordirà venerdì 30 luglio (ore 02.00 italiane) con le prime batterie e qualificazioni, poi la sessione serale (a ora di pranzo in Italia) con l’assegnazione del primo titolo sui 10000 metri maschili. L’Italia vorrà subito mettersi in luce con ben 17 azzurri in gara. C’è grande attesa per Gianmarco Tamberi impegnato nelle qualificazioni del salto in alto: obiettivo finale per poi giocarsi una medaglia, servirà la norma di 2.30 oppure essere tra i migliori dodici. Il marchigiano deve assolutamente sbrigare la pratica ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) L’leggera è pronta per fare il proprio debutto alledi Tokyo 2021. La Regina dei Giochi esordirà venerdì 30 luglio (ore 02.00 italiane) con le prime batterie e qualificazioni, poi la sessione serale (a ora di pranzo in Italia) con l’assegnazione del primo titolo sui 10000 metri maschili. L’Italia vorrà subito mettersi in luce con ben 17 azzurri in. C’è grande attesa perTamberi impegnato nelle qualificazioni del salto in alto: obiettivo finale per poi giocarsi una medaglia, servirà la norma di 2.30 oppure essere tra i migliori dodici. Il marchigiano deve assolutamente sbrigare la pratica ...

Advertising

storiecorrenti : Siete pronti? domani iniziano le gare di atletica leggera a Tokyo 2020 ed ecco tutto quello che serve per seguire u… - youresogoldvn : ma che giorno iniziano le gare di atletica leggera? adesso aspetto solo quelle #giochiolimpici - erox85 : @gippu1 Di solito la prima settimana per l'Italia è la più prolifica.... Poi inizia l'atletica e iniziano i tempi magri per noi - DrinhoAle : Mi raccomando voi giovani non vi esaltate troppo per il medagliere olimpico dell'Italia,appena iniziano le gare di… - lrhiigh : appena iniziano le gare di atletica gliela facciamo vedere #giochiolimpici -