Atletica, Gianmarco Tamberi apre le Olimpiadi! Qualifiche da superare: il volo della notte (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianmarco Tamberi aprirà le Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda l’Atletica leggera. Il ribattezzato Halfshave sarà infatti protagonista stanotte (ore 02.00 italiane) nelle Qualifiche del salto in alto, le gara che farà alzare il sipario sul programma della cosiddetta Regina degli Sport ai Giochi. Il marchigiano va a caccia del pass per la finale, obiettivo minimo per l’ambizioso atleta che non si nasconde dietro a un dito e ha messo nel mirino la medaglia a cinque cerchi. L’azzurro dovrà superare la norma di qualifica fissata a 2.30 oppure essere tra i migliori ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)aprirà le Olimpiadi di Tokyo 2021 per quanto riguarda l’leggera. Il ribattezzato Halfshave sarà infatti protagonista sta(ore 02.00 italiane) nelledel salto in alto, le gara che farà alzare il sipario sul programmacosiddetta Regina degli Sport ai Giochi. Il marchigiano va a caccia del pass per la finale, obiettivo minimo per l’ambizioso atleta che non si nasconde dietro a un dito e ha messo nel mirino la medaglia a cinque cerchi. L’azzurro dovràla norma di qualifica fissata a 2.30 oppure essere tra i migliori ...

