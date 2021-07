Atalanta Tomiyasu: la Dea punta sul giocatore del Bologna (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Atalanta prova l’assalto al giocatore Tomiyasu del Bologna se la trattativa Romero-Tottenham andrà definitivamente in porto. La squadra di Bergamo ha così trovato il sostituto ma portare Tomiyasu alla Dea non è un affare semplice, anzi tutto il contrario. Ci potrebbe essere come contropartita utile l’inserimento di un giocatore orobico che potrebbe spingere i rossoblù a cedere il giocatore Giapponese. Insigne e Napoli devono discutere: Lazio alla finestra Atalanta Tomiyasu: la trattativa è fattibile? Secondo quanto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) L’prova l’assalto aldelse la trattativa Romero-Tottenham andrà definitivamente in porto. La squadra di Bergamo ha così trovato il sostituto ma portarealla Dea non è un affare semplice, anzi tutto il contrario. Ci potrebbe essere come contropartita utile l’inserimento di unorobico che potrebbe spingere i rossoblù a cedere ilGiapponese. Insigne e Napoli devono discutere: Lazio alla finestra: la trattativa è fattibile? Secondo quanto ...

Advertising

Diegorosati2 : RT @marcoconterio: ???? Proseguono i contatti per Cristian Romero dall'#Atalanta al #Tottenham, col club londinese che ha fiducia verso la f… - Cucciolina96251 : RT @marcoconterio: ???? Proseguono i contatti per Cristian Romero dall'#Atalanta al #Tottenham, col club londinese che ha fiducia verso la f… - DiarioSpurs : RT @marcoconterio: ???? Proseguono i contatti per Cristian Romero dall'#Atalanta al #Tottenham, col club londinese che ha fiducia verso la f… - marcoconterio : ???? Proseguono i contatti per Cristian Romero dall'#Atalanta al #Tottenham, col club londinese che ha fiducia verso… - fabio200908 : Demiral al BVB per 26 + 8, l’Atalanta prenderà Tomiyasu. Momento pronostico -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Tomiyasu Mercato Atalanta: Botman in pole se parte Romero MERCATO, L'ATALANTA CERCA IL POST ROMERO: BOTMAN IN VANTAGGIO SU TOMIYASU Come scrive Calcio Atalanta , i dirigenti dell' Atalanta sono al lavoro per trovare il sostituto ideale del forte ex Genoa e ...

Bologna, il punto sul calciomercato Un altro giocatore che potrebbe essere in uscita è Tomiyasu: su di lui Atalanta e Tottenham, ma Sabatini e Bigon faranno il possibile per trattenerlo. Chi invece è vicino alla cessione è Arturo ...

Tomiyasu non esce dai radar dell'Atalanta Calcio Atalanta Mercato Atalanta: Botman in pole se parte Romero Mercato Atalanta: Botman è il preferito se Romero andrà a Londra E' da qualche giorno che si parla di una possibile partenza del difensore atalantino ...

L'Atalanta e la 'grana' Romero: dalla contestazione dei tifosi al mercato, un'estate da brividi Nel bene o nel male questa sarà sicuramente l'estate di. Gli Spurs non sono mai stati da soli dato che Romero piaceva anche all'Arsenal, al Manchester United (che ha preso Varane e ora si è tirato ind ...

MERCATO, L'CERCA IL POST ROMERO: BOTMAN IN VANTAGGIO SUCome scrive Calcio, i dirigenti dell'sono al lavoro per trovare il sostituto ideale del forte ex Genoa e ...Un altro giocatore che potrebbe essere in uscita è: su di luie Tottenham, ma Sabatini e Bigon faranno il possibile per trattenerlo. Chi invece è vicino alla cessione è Arturo ...Mercato Atalanta: Botman è il preferito se Romero andrà a Londra E' da qualche giorno che si parla di una possibile partenza del difensore atalantino ...Nel bene o nel male questa sarà sicuramente l'estate di. Gli Spurs non sono mai stati da soli dato che Romero piaceva anche all'Arsenal, al Manchester United (che ha preso Varane e ora si è tirato ind ...