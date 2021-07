Atalanta, c'è anche l'interesse del Barcellona per Romero (Di giovedì 29 luglio 2021) Il quotidiano spagnolo spiega che il Barcellona potrebbe prendere Romero solo con la formula del prestito mentre l'Atalanta ha fatto sapere che accetterà solo un'offerta a titolo definitivo. In ... Leggi su calciomagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Il quotidiano spagnolo spiega che ilpotrebbe prenderesolo con la formula del prestito mentre l'ha fatto sapere che accetterà solo un'offerta a titolo definitivo. In ...

Advertising

Glongari : EXCL ??Scende in campo anche il #Barcelona per #Romero. ???? Oggi è stata presentata la prima proposta all’#Atalanta.… - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: L'intenzione della #Juventus è fare arrivare #Locatelli insieme agli altri nazionali azzurri, attesi a Torino per lunedì… - Pasky973 : RT @GiovaAlbanese: L'intenzione della #Juventus è fare arrivare #Locatelli insieme agli altri nazionali azzurri, attesi a Torino per lunedì… - GGiusepu : RT @GiovaAlbanese: L'intenzione della #Juventus è fare arrivare #Locatelli insieme agli altri nazionali azzurri, attesi a Torino per lunedì… - oscarvalle1984 : RT @GiovaAlbanese: L'intenzione della #Juventus è fare arrivare #Locatelli insieme agli altri nazionali azzurri, attesi a Torino per lunedì… -