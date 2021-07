Astrazeneca | +31% ricavi trimestre | da vaccino 894mln dollari

(Di giovedì 29 luglio 2021)chiude il primo semestre con un aumento deidel 23% a 15,5 miliardi die unnel solo secondo. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Dai vaccini anti ...

Agenzia ANSA

chiude il primo semestre con un aumento dei ricavi del 23% a 15,5 miliardi di dollari e un +% nel solo secondo trimestre. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Dai vaccini anti ...... 7.574.291 Moderna, 11.944.834 Vaxzevria -e 2.274.642 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono.390.566, il 58,12% della popolazione over 12. Continuano ...Le previsioni del virologo: "Lo scenario sarà il medesimo della Gran Bretagna. Salgono i numeri delle terapie intensive" ...AstraZeneca chiude il primo semestre con un aumento dei ricavi del 23% a 15,5 miliardi di dollari e un +31% nel solo secondo trimestre. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Dai vaccini anti Covi ...