Assunzioni da GPS | probabili date domande dal 2 al 12 agosto

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 29 luglio 2021) Al via leda GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze, previste dal decreto Sostegni bis. Lo fa sapere il ministero dell’Istruzione, facendo presente che l’apertura delle “aree per la presentazione delle istanze per il conferimento dei contratti a tempo determinato per le nomine di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2021 e per le nomine per lo svolgimento di supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche dalle ore 9 del 2alle ore 23,59 del 12”. Lesono da confermare L'articolo .