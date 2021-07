Ascolti tv: vince Rai 1 con Superquark che domina la serata del 28 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) La stagione estiva, come risaputo, non è particolarmente ricca di novità in ambito televisivo. La programmazione del piccolo schermo di ieri sera 28 luglio lo conferma. Tra le trasmissioni più seguite nella fascia del prime time, infatti, hanno dominato le repliche, sebbene il posto più alto del podio sia spettato, in termini di Ascolti tv, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 luglio 2021) La stagione estiva, come risaputo, non è particolarmente ricca di novità in ambito televisivo. La programmazione del piccolo schermo di ieri sera 28lo conferma. Tra le trasmissioni più seguite nella fascia del prime time, infatti, hannoto le repliche, sebbene il posto più alto del podio sia spettato, in termini ditv, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

