(Di giovedì 29 luglio 2021)Tv di28: Ancheè stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi aglie dello share? Chi hasera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 28per i principali canali televisivi italiani? Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv prima serata di ieri 28 Luglio 2021: ecco chi ha vinto - mediatrend : #DivCo #Par32 —15— ma per l’altrui, con certe condizioni : ché tutti questi son spiriti asciolti prima ch’avess… - Emanuele676 : @GiulioMarini2 @borghi_claudio @beteljeuse1969 Ormai i leghisti dicono apertamente, e senza anonimato, che vogliono… - Mattia3Vs : @minvatic Se ascolti la pubblicità a quanto pare acqua uliveto, magari se ne bevo un po' io riesco a uscire dal letto prima delle 12 - star_pmh : @melinoae esatto!!! cioè ci sono canzoni che letteralmente sono conoscenza comune, e se prima le views o gli ascolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti prima

Affaritaliani.it

Tv mercoledì 28 luglio 2021: dati auditel e share ieri sera Mediaset Paperissima sprint ... "Stasera Italia News" (.000 spettatori, % di share "parte, .000 spettatori, % di share " ...i podcast! Toro La stabilità è ciò che la tua vita chiede da tempo. Non lasciare che le tue ... Lo stiledi tutto, anche mentre vai a fare la doccia calda a pagamento in spiaggia. ...Secondo The Athletic, gli Atlanta Hawks stavano ricevendo offerte per Cam Reddish prima della trade deadline dello scorso marzo, e starebbero continuando ad ascoltarle fino ad oggi.Figc, Lega e società reclamano una deroga al decreto: consensi anche in Parlamento. Senza svolta, meno tasse per limitare i danni ...