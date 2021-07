Ascolti TV 28 luglio | Il pranzo è servito anticipa la messa in onda e calano gli spettatori

(Di giovedì 29 luglio 2021) La giornata di ieri 28ha lasciato i telealquanto confusi, specialmente quelli di Rai 1. Ilnon è stato trasmesso al solito orario delle 14.00, bensì in anticipo alle 11.30 e questo ha inciso moltissimo suglitv. In prima serata Piero Angela ha superato tutte le trasmissioni con il suo interessantissimo programma di divulgazione culturale. Infine, nel Preserale Marco Liorni ha sfidato Gerry Scotti.TV ieri 28: Piero Angela re della serata con il suo SuperQuark Partiamo analizzando i dati auditel del Prime Time. Su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

RAI - Radiotelevisione Italiana

. Prevale il nuoto nel martedì olimpico di Raidue: 2 le gare hanno interessato 2 milioni e 839 mila telespettatori. Da segnalare i 294 mila appassionati che han visto il tiro con l'arco dalle ...Redazione Sorrisi Rai1, Superquark : 1.920.000 spettatori (share 12,14%) Canale 5, All Together Now : 1.443.000 spettatori (share 9,74%) Italia 1, Chicago Fire : 1.223.000 spettatori (share 7,84%) ...Terza puntata di Battiti Live 2021 in onda questa sera, 29 luglio, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ...Michelle Hunziker, risveglio amaro: arriva una sorpresa inattesa, ma lei è già pronta per replicare nella prossima stagione ...