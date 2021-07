Ascolti tv 28 luglio 2021: Piero Angela batte la replica di Michelle Hunziker (Di giovedì 29 luglio 2021) Ascolti tv: il programma scientifico di Rai1 vince la serata Cambia il podio del mercoledì sera rispetto a sette giorni fa, con Superquark su Rai1 che ha registrato il 12,1% di share media con 1,920 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di divulgazione scientifica di Piero Angela aveva raccolto il 12,94% e 2,1 milioni. Seconda posizione per la replica del talent show All together now con Michelle Hunziker su Canale5 al 9,7% e 1,443 milioni d’italiani collegati. Mercoledì scorso la stessa rete aveva portato a casa il 14,34% e 2,3 milioni con il film Benvenuti al Sud. ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 29 luglio 2021)tv: il programma scientifico di Rai1 vince la serata Cambia il podio del mercoledì sera rispetto a sette giorni fa, con Superquark su Rai1 che ha registrato il 12,1% di share media con 1,920 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di divulgazione scientifica diaveva raccolto il 12,94% e 2,1 milioni. Seconda posizione per ladel talent show All together now consu Canale5 al 9,7% e 1,443 milioni d’italiani collegati. Mercoledì scorso la stessa rete aveva portato a casa il 14,34% e 2,3 milioni con il film Benvenuti al Sud. ...

Advertising

Mattiabuonocore : L'ultima della Pellegrini ha raccolto il 42.4% di share alle dalle 3.37 alle 4.03 di notte (672.000 spettatori) - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 28 luglio 2021: SuperQuark vince su All Together, bene Chicago Fire #ascoltiTV - tvzoomitalia : #Ascoltitv 28 luglio 2021: Piero Angela batte la replica di Michelle Hunziker. “Superquark” 12,1%, “All together no… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 28 luglio 2021: Piero Angela batte la replica di Michelle Hunziker. “Superquark” 12,1%, “All together no… - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 28 luglio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio Le Olimpiadi in tv: giovedì 29 luglio ASCOLTI. Prevale il nuoto nel martedì olimpico di Raidue: 2 le gare hanno interessato 2 milioni e 839 mila telespettatori. Da segnalare i 294 mila appassionati che han visto il tiro con l'arco dalle ...

Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021: Superquark, Benvenuti al Sud, Zona Bianca, dati Auditel e share Ascolti Tv mercoledì 28 luglio 2021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali ...

Ascolti Tv di martedì 27 luglio RAI - Radiotelevisione Italiana Morto Roberto Calasso: così si racconta nei due memoir Nel giorno dell’addio escono per Adelphi due volumi scritti per i figli l’autore di «Le nozze di Cadmo e Armonia» (morto a Milano nella notte tra il 28 e il 29 luglio) ripercorre il passato e l’inizio ...

SPACE.RIGENERAZIONE E COMICITÀ SULLE TRACCE DI TROISI: STASERA A VILLA BRUNO LA PROIEZIONE DI “OPERAZIONE SMORFIA” SPACE.RIGENERAZIONE E COMICITÀ SULLE TRACCE DI TROISI: STASERA A VILLA BRUNO LA PROIEZIONE DI “OPERAZIONE SMORFIA” Il progetto “Space, rige ...

. Prevale il nuoto nel martedì olimpico di Raidue: 2 le gare hanno interessato 2 milioni e 839 mila telespettatori. Da segnalare i 294 mila appassionati che han visto il tiro con l'arco dalle ...Tv mercoledì 282021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali ...Nel giorno dell’addio escono per Adelphi due volumi scritti per i figli l’autore di «Le nozze di Cadmo e Armonia» (morto a Milano nella notte tra il 28 e il 29 luglio) ripercorre il passato e l’inizio ...SPACE.RIGENERAZIONE E COMICITÀ SULLE TRACCE DI TROISI: STASERA A VILLA BRUNO LA PROIEZIONE DI “OPERAZIONE SMORFIA” Il progetto “Space, rige ...