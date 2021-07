Arisa | da oggi online il video del nuovo singolo “Psyco”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ildi “”, per la regia di Alessandro Carlozzo e Anna Stocco, è un inno alla libertà che si ispira alla vita della performance artist francese Gina Panetorna a far emozionare il suo pubblico con la sua incredibile voce esibendosi live in una serie di appuntamenti imperdibili in tutta Italia con il tour estivo “ORTICA SPECIAL TOUR 2021”.è un’artista ecclettica che nel corso della sua carriera si è contraddistinta per il suo raffinato timbro vocale ma anche per la sua versatilità: oltre alle numerose certificazioni Platino e Oro e ai tanti premi ricevuti, ha anche lavorato nel mondo ...

@ARISA_OFFICIAL: da oggi online il video del nuovo singolo "Psyco"

La terza puntata va in onda oggi giovedì 29 luglio 2021 a partire dalle ore 21:20 circa, dopo la ... Rain ; Sophie and the Giants ; Lil Jolie ; J - One ; Alvaro Soler ; Arisa torna a far emozionare il suo pubblico con la sua incredibile voce esibendosi live in una serie di appuntamenti imperdibili in tutta Italia con il tour estivo "ORTICA SPECIAL TOUR 2021". Arisa è ... Non credo assolutamente che qualcuno possa saperlo finché non si sia espressa in tutte le arti e professioni disponibili alle capacità umane"