ArcelorMittal | miglior trimestre in 13 anni su ripresa domanda globale acciaio

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –, il primo produttore d’al mondo, ha registrato un utile operativo nel secondo2021 di 4,4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi nel primo2021. L’utile operativo dei primi sei mesi è stato di 7,1 miliardi. L’EBITDA del secondo2021 è stato di 5,1 miliardi di dollari, il più alto dal 2008 e superiore del 55,8% rispetto ai primi tre mesi dell’anno 2021. L’EBITDA del primo semestre si è assestato a 8,3 miliardi di dollari, anche in questo caso la performance semestrale più forte dal 2008. Il debito lordo è sceso a 9,2 miliardi di ...

Advertising

Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: ArcelorMittal, utile di 5,3 mld nel primo semestre 2021: miglior risultato dal 2008 - - InvestingItalia : ArcelorMittal, miglior trimestre in 13 anni su forte domanda acciaio - - BJLiguria : ArcelorMittal, utile di 5,3 mld nel primo semestre 2021: miglior risultato dal 2008 - - infoiteconomia : Arcelormittal, utile primo semestre 6,3mld: miglior performance da 2008 -

Ultime Notizie dalla rete : ArcelorMittal miglior

Teleborsa

, il primo produttore d'acciaio al mondo, ha registrato un utile operativo nel secondo ... supportando ilrisultato trimestrale e semestrale dal 2008. Questo ci ha permesso di ...Nel secondo semestreha conseguito profitti per 4 miliardi di dollari, ilrisultato dal 2008. L'ebitda registrato nel periodo è pari a 5,1 miliardi, in crescita del 55,8% ...(Teleborsa) – ArcelorMittal, il primo produttore d’acciaio al mondo, ha registrato un utile operativo nel secondo trimestre 2021 di 4,4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi ...Utile semestre a 6,3 miliardi per il gruppo ArcelorMittal, al top dal 2008. Fa registrare numeri da record la multinazionale francoindiana che ha chiuso il primo semestre dell'anno con ...