Aprilia | ieri la conferenza stampa di Estrosa 2021 | “Il Rinascimento italiano” Appuntamento al 5 agosto per la IV edizione

Si è tenuta ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della IV edizione di Estrosa, che si terrà il 4 e 5 agosto presso il Parco Falcone Borsellino di Via dei Mille. Dopo l'anno di pausa per la pandemia mondiale di Covid-19, torna il maestoso e colorato floral show di Savina Tatti, patrocinato dall'amministrazione comunale, rappresentata per l'occasione dall'Assessore alla Cultura e Spettacolo Gianluca Fanucci e l'Assessore alle Attività Produttive Alessandro D'Alessandro. Quest'anno il tema della passerella sarà il Rinascimento italiano

