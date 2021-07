Approvata la riforma della giustizia | Bellanova attacca il M5S

(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA – “Con il Consiglio dei Ministri di oggi si chiude finalmente il capitolo “Bonafede e la sualista”. Nonostante i colpi di teatro dei ministri del M5s si va avanti e nel Paese si riaffermano con forza i principi garantisti”. Così l’ex ministra Teresa, parlamentare di Italia Viva. E aggiunge: “MinistriRepubblica che hanno autorizzato la fiducia sulla, si presentano in ritardo in CdM perché impegnati in una riunione con il loro leader in pectore proprio sull’argomento. Cercano di prendere tempo o è l’ennesimo ...

Il governo ha dunque raggiunto l'intesa in merito all'improcedibilità per i reati di mafia, senza il quale M5s avevano annunciato l'astensione. Riforma giustizia, intesa raggiunta in Cdm. AGI - L'accordo sulla riforma penale c'è. Con il sì dei 5 stelle. E l'approdo in Aula slitta a domenica pomeriggio. Arriva in extremis, al termine di una lunghissima giornata di trattative, stop and g ...