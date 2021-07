Anvcg, tavola rotonda a Taormina per Giornata Internazionale vittime civili delle guerre (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è tenuta a Taormina la Giornata dedicata al tema della pace e del dialogo tra i popoli, organizzata dall’Associazione Nazionale vittime civili di Guerra, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con i patrocini della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei Deputati, del Ministero degli Esteri, della Regione Sicilia e del Comune di Taormina. La Giornata si è aperta -dopo i saluti istituzionali di Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente del Parlamento Europeo), Mario ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è tenuta aladedicata al tema della pace e del dialogo tra i popoli, organizzata dall’Associazione Nazionaledi Guerra, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con i patrocini della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei Deputati, del Ministero degli Esteri, della Regione Sicilia e del Comune di. Lasi è aperta -dopo i saluti istituzionali di Anna Rossomando (Vice Presidente del Senato), Fabio Massimo Castaldo (Vice Presidente del Parlamento Europeo), Mario ...

Advertising

TV7Benevento : Anvcg, tavola rotonda a Taormina per Giornata Internazionale vittime civili delle guerre... - fisco24_info : Anvcg, tavola rotonda a Taormina per Giornata Internazionale vittime civili delle guerre: Si è tenuta a Taormina la… - italiaserait : Anvcg, tavola rotonda a Taormina per Giornata Internazionale vittime civili delle guerre -