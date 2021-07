Anticorpi monoclonali ai soggetti sani, dallo Spallanzani di Roma la novità per la cura del Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) L’istituto nazionale delle malattie infettive Spallanzani di Roma, è a un punto di svolta nella lotta al Coronavirus. Francesco Vaia, il direttore dell’INMI, ha annunciato che sono pronti a somministrare i monoclonali ai soggetti sani. “Una via parallela al vaccino“ ha dichiarato Vaia, per raggiungere l’immunità. Il discorso è questo: gli Anticorpi che in terapia hanno dato ottimi risultati ora potranno essere sfruttati anche come profilassi, dunque per chi non è malato. Non si tratta di un’utopia o uno studio secolare: “Contiamo di essere pronti per settembre” ha detto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) L’istituto nazionale delle malattie infettivedi, è a un punto di svolta nella lotta al Coronavirus. Francesco Vaia, il direttore dell’INMI, ha annunciato che sono pronti a somministrare iai. “Una via parallela al vaccino“ ha dichiarato Vaia, per raggiungere l’immunità. Il discorso è questo: gliche in terapia hanno dato ottimi risultati ora potranno essere sfruttati anche come profilassi, dunque per chi non è malato. Non si tratta di un’utopia o uno studio secolare: “Contiamo di essere pronti per settembre” ha detto ...

